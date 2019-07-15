Kentsel dönüşüm yıkımında silahlı gerginlik

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen bitişik şekildeki ikiz binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

Binanın yıkımına tepki göstererek dairelerini boşaltmayan iki apartman sakini, yıkım ekibine silah doğrultarak yıkımı durdurmak istedi. Ekiplerin üzerine uzun namlulu tüfek ve tabanca doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ile müzakereci ekip sevk edildi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım durduruldu. Müzakereci ekiplerin görüştüğü balkona çıkan 2 kişi bir süre sonra gözaltına alınırken tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenildi.

İHA