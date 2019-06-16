Koç topluluğu ihracatın da zirvesinde

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu törenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Koç Topluluğu olarak küresel vizyonumuz ve uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız ve risk yönetim politikalarımız sayesinde ekonomik konjonktürden kaynaklı riskler karşısında daha dirençliyiz. Kesintisiz sürdürdüğümüz yatırımlarımız, yurt içinde ve dışında rekabetçiliğimizi artırırken, teknoloji gücümüzü ve markalarımızın değerini kuvvetlendiriyor. Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Topluluk şirketlerimiz, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Koç Topluluğu olarak Ülkemiz ekonomisine ihracat performansımızla sağladığımız katkının bu ödüller ile bir kez daha taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Ülkemiz için var gücümüzle çalışırken, hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası faaliyetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ SEKTÖRLERİNDE DE ZİRVEDE YER ALDI

Törende ayrıca sektör bazında başarılar da ödüllendirildi. “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” kategorisinde Tüpraş'ın birincilik ödülünü Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Otomotiv Endüstrisi” kategorisinde Ford Otosan'ın birincilik ödülünü Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Makine ve Aksamları” kategorisinde TürkTraktör'ün birincilik ödülünü TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner aldı.

Ödülleri Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.