Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ortalık bir anda karıştı! Baba ve oğlu öldü bir kişi ağır yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.

23:49 -
Haberler Genel
Ortalık bir anda karıştı! Baba ve oğlu öldü bir kişi ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi’nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Baba Recep Uysal ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş önlemler alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

AA

Son güncelleme: android-time 23:50 14.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more