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Sakarya’da iş yerine yıldırım düştü: Yaralılar var

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine yıldırımın düşmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

21:49 -
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Sakarya’da iş yerine yıldırım düştü: Yaralılar var

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koltuk imalatı yapan bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Olayda 1’i ağır toplamda 2 kişi yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaralılar Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. İHA

Son güncelleme: android-time 21:50 19.06.2019
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