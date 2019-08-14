Seyhan belediyesinden alkışlanacak hizmet! Kurbanlar bedava kesildi

Seyhan Belediyesi Seyhan'ın çeşitli mahallelerine 8 ayrı kesimhane kurdu. Gerekli bütün hijyen unsurlarının alındığı bu kesimhanelerde bayramın birinci gününden itibaren vatandaşların kurbanları ücretsiz olarak kesildi. Bayram süresi boyunca yaklaşık 4 bin kurbanın kesilerek vatandaşa teslim edildiği belirtildi.

HUZUR İÇİNDE KURBANLARININ KESİLMESİNİ BEKLEDİLER

Sabah erken saatlerden itibaren Seyhan Belediyesi'nin kesimhanelerine gelmeye başlayan vatandaşların koyun, keçi, dana gibi kurbanlıkları bir düzen içinde sırayla alındı. Dini ritüellerin de yerine getirilmesinden sonra kurbanlar, uzman kasaplar tarafından titizlikle kesildi. Daha sonra vatandaşlara etleri poşetlenerek teslim edildi. Bütün bunlar olurken Seyhanlı kurban kesin vatandaşlara ise sadece oturarak kurbanının kesilmesini ve parçalanmasını beklemek kaldı.

KASAP PARASI ÖDEMEDİLER

Seyhanlılar, durumdan memnuniyetlerini “ Başkanımız Akif Akay sağ olsun. Kurbanlarımızı ücretsiz kesti. Bizi bu sıcaklarda kasap aramak zahmetinden kurtardı. Üstelik de kasapların 100 liradan aşağı kesmediğini düşünürsek bizi önemli bir masraftan da kurtardı. Başkanımız Akif Akay'a teşekkür ediyoruz” diye dile getirdiler.

AKAY: SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEKLERİNİN EN GÜZELİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay ise, “Biz göreve gelirken Seyhanlının her konuda yanında olacağız sözünü vermiştik. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşımızın dini vecibelerini de yerine getirmelerine yardımcı olmak da görevlerimiz arasındadır. İlerdeki günlerde daha modern sistemle kentimizi kirletmeden kurban kesimi yapacağız. Seyhan bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam edecektir” dedi.