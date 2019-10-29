Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya çekilme bilgisini bize verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.” dedi.

Erdoğan, “Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır.” diye konuştu.

“Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.”

“Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi.”

“Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır.”

“Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir.”

“Dünyada Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmıyoruz.”

“Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur.”

“Gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklere değil, sadece insanların gönüllerine yöneliyor.”

“(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.”

“Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa yalan söylüyor.”

“RUSYA ÇEKİLDİLER DEDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır.” dedi.

Erdoğan, “(Suriye'de) Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Güvenli Bölge) Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor.” dedi.

Erdoğan, “Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor. Yarın yapılacak görüşmelerimiz var.” bilgisini verdi

GAZETCİLER VE ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan resepsiyona katılanlar arasında gazetecilerden Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ve Fox Haber Müdürü Doğan Şentürk de vardı.