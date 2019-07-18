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Son dakika haberi… Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan olmak üzere 11 ilde sağanak bekleniyor.

20:53 -
Haberler Genel
Son dakika haberi… Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor.

Yağışların Samsun’un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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