Soyer: Ranta ve şaibeye prim vermeyen bir belediyeyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantısının 8. birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı performans programı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi oylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesi 7 milyar 950 milyon oldu. Performans programı ve 7 milyar 950 milyon TL'lik bütçe oy çokluğu ile onaylandı. Görüşmeler esnasında tartışmalar da yaşandı.

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ŞATO CEVABI: YAHU 3 ODA 1 SALON

AKP'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, eleştirilerini sıralarken, Soyer için “Belediye başkanı olur olmaz şatoya taşındı” dedi. Soyer bunun üzerine, “Adı dışında nesi şato?” diye sordu. Boztepe, “6 bin metrekare” cevabını verince Soyer de, “Yahu 3 oda 1 salon” yanıtını verdi. Eleştirilerini sürdüren Boztepe, “Birçok kez yurt dışına çıktınız ama bir kez bile her gün önünden geçtiğiniz bizim grup odamızı ziyaret etme gereği bile duymadınız. Sadece Asya, Afrika, Avrupa değil, hemen dibinizdeki kent dinamikleriyle de bir araya gelebilirdiniz” dedi.

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ALEVİ VATANDAŞIN EVİNİN İŞARETLENMESİ

Mecliste konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede duvarlara çarpı işareti konup ayrımcı söylemlerin duvara yazılması üzerine konuştu. Arda, “İlçemde Alevi yurttaşlara yönelik provokatif eylemden dolayı çok üzgünüm, ilçemin bu konuda gündeme gelmesini yadırgadım. Bu konuyla belediyeyi, ilişkilendirmenin doğru olmadığını şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Gerçekten yoksun, kanıtı olmayan, rencide edici suçlamayı kabul etmemiz mümkün değil. Belediye meclisi üyesi Alevi arkadaşlarımız, belediyede çalışan Alevi mesai arkadaşlarımız, ilçemizde yaşayan Alevi vatandaşlarımızla huzur içinde yaşamaktayız. Kimseye, bu huzuru bozması konusunda fırsat tanımayacağız” ifadelerini kullandı.

“RANTA VE ŞAİBEYE PRİM VERMEYEN BİR BELEDİYEYİZ”

Tüm konuşmaların ardından konuşan Başkan Soyer, “Son derece demokratik olgunluk taşıyan bir 6 saat geçirdik. Gerçekten son derece değerli tespitler, eleştiriler, katkılar yapıldı. Bunların hepsinden çok yararlanacağız. Şu çok aşikar ki İzmir Büyükşehir Belediyesi, ranta ve şaibeye prim vermeyen bir belediye. Geçmişten beri bu böyle olmuş. Bugün de bunlara dair bir şey konuşulmadı. Bu hepimiz için gurur verici” dedi.

“ÇİZDİĞİNİZ PROFİLDEKİ İNSAN BEN DEĞİLİM”

Bazı söz alan meclis üyelerinin eleştirileri üzerine toplu cevap veren Başkan Soyer, şöyle konuştu:

“Küçük bir serzenişi paylaşmak isterim. Benimle ilgili bazı serzeniş ve kinayeler vardı. Benim iki kızım var, ben de bir aile babasıyım. Mütevazı bir aile hayatımız var. Şatoya taşınma konusunu diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Orada dijital kütüphane de kuruldu ve gerçekten 3+1 salon. Biz orayı lojman gibi kullanıyoruz. Lüks düşkünü başkan gibi gösterilmesi hoş değil. Çocuk gibi hevesler konusu konuşuldu. Ben her sabah işe bisikletle gidiyorum. Bu ay içinde bisikletle belediyeye gitmediğim gün sayısı 3-4 kezdir. Mümkün olan her yere bisikletle gidiyorum. Çocukluğu hakaret kabul etmiyorum ama arkasındaki ima doğru değil. Zırt pırt yurt dışına çıkan başkan algısı, sürekli ima ediliyor. Biz İzmir'i dünya kenti yapmak istiyoruz. Oturduğunuz yerden bunu yapamazsınız. Çıkmak, gitmek, anlatmak zorundasınız. Yapmadığımda sizlerin bana ‘git' demeniz lazım. Gidip anlatmazsan kent patinaj yapmaya devam eder ve bu muazzam potansiyeli dünyaya anlatamayız. Bir gece kalıp haldır haldır dönmeye, uçakta beklemeye bayılmıyorum ama bu görev. Bu kent nasıl bir kent olduğunu yeterince iyi anlatamamış. Ben elinde ne varsa satma alışkanlığı olan bir başkan da değilim. Böyle profilde bir başkanla çalışılmaz ama çizdiğiniz profildeki insan ben değilim.”

“BİZ EL ELE VERİRİZ EXPO'YU DA ALIRIZ, GETİRİRİZ”

İzmir'in EXPO'ya talip olduğunu belirten Başkan Soyer, “2025’e de 2030 EXPO’suna da talibiz. Biz beraber üstlenmek zorundayız. Biz el ele veririz; EXPO'yu da alırız, getiririz ve bu şehir dünya şehri olur. Bu şehri de hep beraber uçururuz. Çizdiğiniz veya ima edilen profildeki başkanınız böyle bir adam değil bundan emin olabilirsiniz. Canla başla çalışmak için tutuşan, kente aşkla bağlanan, tek tek her birinize inanan, değer veren bir başkanınız var. Hayatım boyunca yaptığım en iyi şey empati olmuştur. İyi siyasetçi iyi empati yapabilendir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesi çok daha iyi de olabilir, daha fazla kaynak da sağlayabiliriz ama bunu ele ele verirsek yapabiliriz. Ele ele beraber İzmir'i büyüteceğimize inanıyorum” diye konuştu. İHA