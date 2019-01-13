﻿﻿Karne günü geliyor! 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tarihi…

Sömestr yaklaşırken öğrencilerin heyecanı dorukta. 2019 yılının ilk yazılıları ve sözlüler için hazırlanan öğrenciler ve onlara yardımcı olan veliler sömestr tatili tarihini haberimizde bulabilir. Mevcut eğitim yılının Ocak-Şubat aylarını kapsayan iki haftalık döneme yarıl tatili olarak adlandırılır. Bu yarıyıl tatili yani sömestr hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsattır. Yarı yıl tatili her yıl MEB tarafından belirlenir. MEB sömestr tatili yani yarıyıl tatilinin tarihini belirledi.

Heyecanla karne almak isteyen öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, sömestr tatili tarihi ne zaman araştırıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı bitiyor. Sayılı günler kala tatil planlarını şekillendirecek olanlar 15 tatil ne zaman başlıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitecek merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.

Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.



Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.