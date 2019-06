1 Haziran Hadi ipucu sorusu: Bridget Jones’un Günlüğü film serisi oyuncusu kimdir?

Romantik Komedi Film Gecesi bugün 21:00'da! Bugünkü ipucu Amerikalı bir oyuncu hakkında. Hem komedi hem de dram filmlerinde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı gösteren yıldız, Bridget Jones'un Günlüğü filmiyle başlayan serideki performansı ile tüm dünyada tanınmayı başardı.Siz bu karakteri canlandıran oyuncuyu biliyor musunuz?

1 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Renee Zellweger

Renée Zellweger (d. 25 Nisan 1969), Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncudur. Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles’a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.

Bridget Jones’un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile “en iyi aktris” dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall’ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü elde etti.

Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.