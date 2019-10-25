1 Kasım’dan sonra çakar kullanmak yasak! Binlerce araç sökme kuyruğuna girdi…

İçişleri Bakanlığı, ‘yetkisiz çakar’ kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten sonra araçlarda ‘çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Resmi çakarların yanı sıra yasadışı olarak kullanılan çakarların da sökülmesi son haftaya bırakılınca oto sanayi sitelerinde yoğunluklar yaşandı.

VAKUMLU YA DA MIKNATISLI TEPE LAMBASI

Çakarların sökümünü yapan işyeri sahibi İsmail Cesur, “Bir ayda takriben 1100 aracın sirenini söktük, sökülmeye de devam ediliyor ” dedi. Resmi araçlarda çakar yerine tepe lambalarının kullanılacağını belirten Cesur, şunları söyledi: Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz.

SADECE İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILAN BİR SİSTEM OLACAK

Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise “Sökme oranında ciddi bir yükselme var” diyerek, şu bilgileri verdi: Duyumlarımıza göre 7 bin araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. Kurum ismi veremesek de birçok yerin aracın çakarlarını söktük. Yeni bir sistem geldi. Seyyar tepe lambası dediğimiz bir ürün kullanılacak, görev dahilinde bunu aracın üzerine koyarak kullanabilecekler. Görevden sonra kaldıracaklar. Sadece ihtiyaç halinde kullanılan bir sistem olacak. Halk için faydasının olacağını düşünüyoruz. (DHA)