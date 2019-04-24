1 Mayıs’ta okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde okullar ve resmi kurumlar tatil mi?

Hayatın her alanında en kritik görevleri üstlenen işçilerin, hepimizin bayramı 1 Mayıs’a çok kısa bir süre kaldı. 1 Mayıs’ta okullar tatil mi? 1 Mayıs’ta devlet kurumlarında işlem yapılabilecek mi? 1 Mayıs resmi tatil ilan edildiği yıldan beri okullar ve resmi kurumlar tatil oluyor. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet veriyor.

1 MAYIS’TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

1 MAYIS’TA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs’ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanızı aramanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.

TÜRKİYE’DE 1 MAYIS’IN TARİHİ

1912 yılında İstanbul'da ilk 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında yasal olarak “İşçi Bayramı” ilan edildi. 1924 yılında hükümet kutlamaları yasakladı.

70'li yıllar…

1976 yılında Taksim'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu organizasyonu olarak gerçekleşti. 1977 yılında kimsenin unutamadığı kanlı 1 Mayıs yaşandı. 500 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs'ta ateş açıldı ve göstericilerin 34'ü hayatını kaybetti. Ardından 1978'de Taksim meydanına yüzbinlerce kişi geldi. 1979'da Sıkıyönetim Komutanlığı mitinge izin vermedi ve sokağa çıkma yaşağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzbinlere ulaşan rakamlarla 1 Mayıs kutlandı.

2000'ler…

2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. 2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 2008 Nisan'ında, 1 Mayıs'ın “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edildi. 2010 1 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de kutlandı. 2013 1 Mayıs'dan 4 ay önce Taksim'i Yayalaştırma projesi adı altında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması yasaklanmasına rağmen bazı gruplar Taksim'de kutlamaya çalıştı. Polis, göstericilere izin vermedi ve göstericilere karşı ateşli ve ateşsiz silah kullandı. Hastanelere gaz bombası atıldı.1977'den sonra olaylı bir 1 Mayıs olarak tarihe geçti.