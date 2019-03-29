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1 Nisan 2019’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu! Pazartesi günü için MEB’ten resmi açıklama geldi!

MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil ilan edildi. Peki 1 Nisan çalışanlar ve memurlar için de tatil mi?

11:10 -
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1 Nisan 2019’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu! Pazartesi günü için MEB’ten resmi açıklama geldi!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafıdan 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan’da tatil edildiği duyuruldu.Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 valiliğe gönderilen yazıda; eğitim kurumlarının pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırlandığı bildirildi. Seçimlerin özelliği nedeniyle oy sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir.”

SEÇİM SONRASI NEDEN OKULLAR TATİL EDİLİR?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

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Son güncelleme: android-time 13:10 29.03.2019
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