1 Nisan Hadi ipucu sorusu: Mermer, bronz ya da kilden yapılan heykellere ne denir?

Hadi bu akşam 20.30’da. Instagram hesabından yayınlanan soru şöyle açıklandı: “Bugün sizlere mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılan heykellere ne isim verildiğini soruyoruz. Vücudun önden, omuzların bir kısmı ile göğsün üst tarafının ve başın dahil edildiği bu heykeller özellikle Rönesans sanatçılarıyla büyük bir önem kazanmıştır. Peki siz bu heykellere ne isim verildiğini biliyor musunuz hadiciler?” İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

MERMER, BRONZ YA DA KİLDEN YAPILAN HEYKELLERE NE DENİR?

CEVAP: BÜST

Bele kadar yarım olan insan Heykellerine Büst adı verilir. Heyke kelimesi tek bir şekli ifade eder. Bir kaç şekilden meydana gelen yapıtlara Heykel grubu adı verilir. Heykeller madde olarak taş, mermer, maden, ağaç, alçı, çamur, plastik, balmumu, çimento, seramik, kil, fildişi, ağaç, v.b. dan yapılır. Maden hâriç sert olan maddeler oyularak, traş edilerek, yumuşak maddeler ise şekillendirilerek, madenden yapılan heykeller ise dökülerek, yani döküm yapılarak meydana getirilir. Heykellerin doğadakinden küçük olanlarına Heykelce veya heykelcik, büyük olanlarına Colossale-büyük heykel, doğadaki haliyle aynı yada yakın oranlarda yapılmış olanlarına Heykel denir.

Heykeller yapım vaziyetlerine göre de adlandırılıp sınıflandırılabilir: Ayakta duranlarına “Ayakta heykel”, at üstünde olanlarına “Atlı heykel,”, lahit kapakları üzerine yapılan heykellere de “Yatar heykel ” adları verilir. Heykeller yapım amaçları, şekil özellikleri ve stillerine göre büst, rölyef ve tors gibi türlere de ayrılır

Heykeller konularına göre de adlandırılıp sınıflandırılabilmektedir.: Mitolojik – Esatiri, timsali amaçlarla yapılan veya bunları temsil eden heykellere alegorik heykel adı verilmektedir. Asur , Pers, Mısır, ÇİN ve Hint medeniyetlerinin yaptığı devasa heykeller bu amaçla yapılmış olan esatiri heykeller grubundadır. Antik Yunan Uygarlığıında ve Helen Heykeciliğiinde yapılmış, olan, Tanrı, Tanrıça, ana tanrıça heykelleri, bu heykel türlerine verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

Peygamber, havari, kitabi dinlerin uluları için yapılmış heykellere İkonik heykel adı verilir. İsa, Meyem, Barnabas vb heykelleri ikonik heykellere örnek teşkil eder.

Bir kişinin benzeri olarak yapılanlara Portre heykel denir. Bunlar yalnız canlı modelden değil de Resim ve fotoğraflardan yada diğer bir heykelden bakılarak, kalıp alınarak ta yapılır.