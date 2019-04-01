1 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! 1986 yılının en çok hasılat yapan filmi hangisidir?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 1 Nisan 12:30 Hadi ipucu, 1986 yılının en çok hasılat yapan filmi hakkında. Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis’in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bu film donanma pilotu olan Pete Mitchell’ın onur ödülü almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Take My Breath Away” şarkısıyla da ün yapmış bu filmin adı nedir? sorusu oldu.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Hadi ipucu sorusu: 01 Nisan ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bu film donanma pilotu olan Pete Mitchell’ın onur ödülü almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Take My Breath Away” şarkısıyla da ün yapmış bu filmin adını kimler biliyor?

Hadi İpucu cevabı: TOP GUN

TOP GUN FİLMİ HAKKINDA BİLGİ

Top Gun, 1986 yılında başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bir filmdir. Film donanma pilotu olan Pete Mitchell’ın (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Top Gun 1986 yılının en çok hasılat yapan filmidir.Türkiye ‘de gösterime girme tarihi Şubat 1987 dir.