1 Nisan okullar tatil mi? 31 Mart seçim sonrası okullar tatil olacak mı?

Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü yerel seçim için sandık başına gidecek. Bilindiği gibi seçimler Türkiye'de okullarda gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi akşam saatlerine doğru sona eriyor ve sayım aşamasına geçiliyor. Bu işlemler geç saatlere kadar devam ediyor. Peki bu durumda MEB 1 Nisan’da okulların tatil edilmesiyle ilgili ne karar aldı? İşte velilerin ve öğrencilerin merakla araştırdığı sorunun cevabı…

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.