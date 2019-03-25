1 Nisan okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi tatil durumu…

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar, “1 Nisan'da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. Bilindiği gibi seçimler Türkiye’de okullarda gerçekleştiriliyor. Oy verme akşam saatlerine doğru sona eriyor ve sayım aşamasına geçilir, bu işlem geç saatlere kadar devam eder. Sayım işlemi okulların eğitim için kurulmuş olan düzenini etkiliyor.

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı