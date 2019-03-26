1 Nisan 2019 okullar tatil mi? Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi resmi tatil oldu mu?

Vatandaşlar 31 Mart'ta yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçim sonrası okullar tatil olacak mı merak konusu oldu. 1 Nisan’da okullar açık mı? 1 Nisan’da okullar tatil olacak mı? İşte yanıtı…

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.