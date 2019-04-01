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1 Nisan’ın İskoçya’daki ismi nedir? (Eleq ipucu sorusu)

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından bir tanesi Eleq... Birbirinden ilginç ve farklı soruları yanıtlamaya çalışan yarışseverler merakla Eleq ipucu sorusunu araştırıyor. Bugün 1 Nisan olduğu için Eleq ipucu sorusu da bu konudan geliyor. Peki 1 Nisan'ın İskoçya'daki ismi nedir? İşte merak edilenler...

18:26 -
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1 Nisan’ın İskoçya’daki ismi nedir? (Eleq ipucu sorusu)

1 Nisan Eleq ipucu sorusu yayınlandı! Instagramdan yayınlanan Eleq ipucu sorusunda şöyle denildi: “Herkese merhabalar eleqseverler. Bugünkü eleqipucu konumuz 1 Nisan'a özel. Dünya çapında geleneksel şaka günü olan 1 Nisan’ın İskoçya’daki ismi nedir?”

1 NİSAN’IN İSKOÇYA’DAKİ İSMİ NEDİR?

CEVAP: Gowk veya Cuckoo günü

1 NİSAN NEDİR?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d’avril – Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise “Nisan Balığı” adı verilir

İngiltere – April Fools’ Day – Nisan Aptallar Günü

İskoçya – Gowk veya Cuckoo günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan’da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma’da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan’da ise bu bayram 31 Mart’ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

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