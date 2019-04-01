1 Nisan’ın İskoçya’daki ismi nedir? (Eleq ipucu sorusu)

1 Nisan Eleq ipucu sorusu yayınlandı! Instagramdan yayınlanan Eleq ipucu sorusunda şöyle denildi: “Herkese merhabalar eleqseverler. Bugünkü eleqipucu konumuz 1 Nisan'a özel. Dünya çapında geleneksel şaka günü olan 1 Nisan’ın İskoçya’daki ismi nedir?”

1 NİSAN’IN İSKOÇYA’DAKİ İSMİ NEDİR?

CEVAP: Gowk veya Cuckoo günü

1 NİSAN NEDİR?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d’avril – Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise “Nisan Balığı” adı verilir

İngiltere – April Fools’ Day – Nisan Aptallar Günü

İskoçya – Gowk veya Cuckoo günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan’da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma’da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan’da ise bu bayram 31 Mart’ta Holi adıyla kutlanmaktadır.