10 ayrı suçtan aranıyordu… Öyle bir yerde yakalandı ki!

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, 9 ‘hırsızlık’, 1 ‘cezaevinden firar’ olmak üzere 9 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Altın Fidan’ lakaplı Fidan Ç.’nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır araması bulunan Fidan Ç.’nin kayınbiraderi M.Ç.’nin evinden saklandığını belirleyen polisler, merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Ergün sokaktaki eve baskın düzenledi. Polisler evin içinde yaptığı aramada, evin mutfağında tavana yapılmış özel bölmeyi fark etti.



Ekipler, birbirlerinin omzuna basarak tavandaki gizli bölmeye çıktı. Burada saklanan Fidan Ç., polisin titiz araması sonucu yakalandı. Gözaltına altına alınan Fidan Ç., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA