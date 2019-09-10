10 Eylül Hadi ipucu sorusu: “Vak The Rock”, “No Problem” ve “Agannaga Rüşvet” hangi müzik grubunun albümleridir?

Müzik gecesi bugün 20:30’da. Bugünkü ipucumuz Türkiye’nin sevilen müzik grubundan geliyor. “Vak The Rock”, “No Problem” ve “Agannaga Rüşvet” hangi müzik grubunun albümleridir?

10 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: MFÖ

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup, bu albümdeki “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da”, “Yalnızlık Ömür Boyu” gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla “Diday Diday Day” ve “Sufi” şarkılarıyla Türkiye’yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişlerdir.