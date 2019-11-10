. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 20%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİşte Cumhuriyet&#8217;in kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk vefatında yayınlanan görüntüler&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tCumhuriyet&#8217;in kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanırken&#8230; Atatürk&#8217;ün tabutu Dolmabahçe Sarayı&#8217;ndan çıkarılıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtatürk&#8217;ün tabutu Dolmabahçe&#8217;de.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUlu Önder&#8217;in ölümüne ağlayan insanlar.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFındıklı&#8217;da kalabalık Ata&#8217;sını bekliyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtatürk&#8217;ün naaşı, Sarayburnu&#8217;ndan Yavuz Zırhlısı&#8217;na yükleniyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUlu Önder&#8217;in naaşı Ankara&#8217;ya götürülüyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/10-kasim-1938-ataturkun-vefatinda-yayinlanan-goruntuler-5440443","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/10-kasim-1938-ataturkun-vefatinda-yayinlanan-goruntuler-5440443","pageType":"galeri","pageIdentifier":5440443,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5440443,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/10-kasim-1938-ataturkun-vefatinda-yayinlanan-goruntuler-5440443/?_szc_galeri=1","headline":"10 Kasu0131m 1938 Atatu00fcrk&#8217;u00fcn vefatu0131nda yayu0131nlanan gu00f6ru00fcntu00fcler","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/09/iecrop/10-kasim-cenaze-9-1_16_9_1573288025-880x495.jpg","author":"ngunusen","dateCreated":1573354814,"datePublished":1573354814,"dateModified":1573334915,"info":"{"seo_news":"false"}"});