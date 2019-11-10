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GALERİ 10 Kasım 1938 Atatürk'ün vefatında yayınlanan görüntüler 10 Kasım 2019 06:00
1 İşte Cumhuriyet'in kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk vefatında yayınlanan görüntüler...
2 Cumhuriyet'in kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanırken... Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılıyor.
3 Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe'de.
4 Ulu Önder'in ölümüne ağlayan insanlar.
5 Fındıklı'da kalabalık Ata'sını bekliyor.
6 Atatürk'ün naaşı, Sarayburnu'ndan Yavuz Zırhlısı'na yükleniyor.
7 Ulu Önder'in naaşı Ankara'ya götürülüyor.
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Son güncelleme 00:28 | 10 Kasım 2019
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