Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

10 Kasım 2019 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da sirenlere hatırlanacak. 2019 yılında 10 Kasım, pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor zaten pazar gününe denk gelmesi kamu kurumlarında çalışanları etkilemiyor.

09:39 -
Haberler Gündem
10 Kasım 2019 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir. 2019 yılında pazar gününe denk gelen 10 Kasım’da günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak.

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.

10 KASIM BELGESELİ

 

10 Kasım Atatürk Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Ölüm pazar tatil Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more