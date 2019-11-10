10 Kasım özel videosu: Mustafa Kemal Atatürk ve demokrasi

Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmen kurulmadığı günlerdi. Milli Mücadele Anadolu’nun kalbinde örgütleniyor ve Anadolu’nun dört bir yanından temsilciler geliyordu. O günlere tanıklık eden Ali Fuat Cebesoy, henüz resmi nitelik kazanmamış olan mebusların Mustafa Kemal Paşa’yı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirtiyor. Çünkü temsilciler, “oraya gidin, buraya gidin,” diye emirler verecek, kılıcı belinde bir kumandan bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa ise bambaşka bir yaklaşıma sahipti. Kuvvetli bir devlet adamı görünüşünün yanı sıra, gelen kim olursa olsun, sorulara cevap veriyor ve mebusların en tereddüt ettikleri noktaları bile bir bir aydınlatıyordu. “Emin olun ki,” diyordu, “büyük bir imanla gidiyoruz.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu yaklaşımı, çok zor durumdaki Türk milletinin o günün koşullarında neden lider olarak onun etrafında toplandığını da çok net bir şekilde açıklıyordu. Biz de bu vesileyle 10 Kasım için hazırladığımız bu videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiden asla vazgeçmeyen yönüne odaklanıyoruz.

Kurgu & Animasyon: Korhan Topçuoğlu

Kamera: Kubilay Altuğ