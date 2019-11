10 Kasım sözleri ve şiirleri… Atatürk’ü kaybedişimizin 81. yılında anıyoruz…

Atatürk’ü kaybedişimizin 81. yıl dönümünde saygı özlemle anıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk’e olan hasretimizin en üst seviyeye çıktığı bu acı günde Atatürk’ü anma amaçlı en anlamlı 10 Kasım sözlerini derledik… 10 Kasım sözleri haberimizde.

10 KASIM SÖZLERİ

2016 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…

78. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 78. Kez başın bir kere daha sağ olsun.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 78. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78. yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk’ü.

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirɑhɑtgahındɑ rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL

ÖĞRETMEN ATATÜRK

Yine derse giriyorsun Samsun kapısından

Selâmlıyor, seviyor tek öğretmenini

İl il, köy köy, can can

Tüm Anavatan.

Hemen başlıyor mutlu ders

Erzurum'dan

Sonra derinleşiyor volkan-öğütle

Sivas'taki son oturumdan.

Bütün memleket tek sınıf

Bir yön bayrak, bir yön tan

Öyle bir ödev veriyorsun ki öğretmenim

Süngü-kalemle başlıyoruz Afyon'dan.

Sınıfımız her an kutlu bir savaş

Öğretiyor, eğitiyorsun Ankara'dan

Hep birden söylüyoruz özgürlük türkümüzü

Vatanın uzaklıkları kalkıyor da aradan.

Mavi gözlerin hep barış barış

Mavi yüceliğin hep duman duman

Öyle alev alev bir ders ki

Yanıyor, yanması gerektiğinde her düşman.

Anlatış tadı, kıvam kıvam öz

Son bölüm: İlk hedef, Dumlupınar'dan

Kocatepe, yalnız coğrafya değil

Dağ dağ ateş yağdırıyorsun her damla kandan

Öpüyorsun hepimizi göz göz

Şehitler birinci geldikçe hep destan destan.

Yağmurlaşıyoruz er er Akdeniz'e

Ektiklerini biçiyorsun İzmir yollarından

Bir özgür meyva doğuyor Türklüğümüze

Tattırıyorsun utku yemişi utku dallarından.

Öğrenmeye son yok

Cumhuriyet, bir ders aynı konudan

Öğrendikçe özleşiyoruz da hep geçiyoruz

Senin yarattığın vatan-kanıdan.

Anlatıyorsun açık ve seçik

Yıkılıyor her gölge fikir-kurşundan

Dövüyorsun her yüreği örsünde devrimlerin

Tümleniyor her eksik, yaratan vuruşundan.

Yaşatarak öğretmek senin elinde

Sonsuz ders, tek hayat, bize bayraktan

Seni özledikçe bellemek güzel

Fikir-toprak oldu vatan, gerçek topraktan.

Sor bize her şeyi, konuşsun her öz

Başlayı versin en zor imtihan

Özgürlük güneşin ilk cevap, inan

Ey vatan-sınıfta ey Ata-vatan!..

İ. Zeki BURDURLU

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT