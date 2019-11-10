10 Kasım’a ‘bayram’ diyen Milli Eğitim şimdi de saygı duruşunu ayarlayamadı!

Öte yandan aynı Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta okullara gönderdiği 10 Kasım etkinlikleri yazısında 10 Kasım’ı ‘Bayram’ ilan etmişti. Valilik, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü münasebeti ile anma töreni gerçekleştirildi. Törende, müdürlük tarafından yapılan teknik bir hatadan dolayı iki dakika erken saygı duruşu gerçekleşti. Durumun fark edilmesinin ardından saat 09:05’te ikinci bir saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan duruma çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

10 KASIM’I BAYRAM İLAN ETMİŞLERDİ

Öte yandan aynı Milli Eğitim Müdürlüğü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda 10 Kasım için ‘bayram’ ifadesi kullanmıştı. Tepkiler sonrası Bayramiç Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anma töreninde yaşanan teknik sorun ile ilgili Çanakkale Valiliği soruşturma başlattıklarını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programında 09.05‘te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.