10 Kasım’a ‘bayram’ ifadesi için soruşturma başlatıldı, MEB sehven yapıldı dedi!

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamındaki resmi yazıda anma günü için ‘bayram’ ifadesi kullanışmıştı. Tepkilere neden olan ifade sonrasında önce Bayramiç Kaymakamlığı soruşturma başlattı ardından da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yayımlayarak hatanın ‘sehven’ yapıldığı savunuldu.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaymakamlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde hayata veda edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçemizde 10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan anma etkinlikleri çerçevesinde ; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara gönderdiği yazı dolayısıyla, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması, incelenmesi için soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

“SEHVEN YAŞANDI”

Soruşturma açılacağı bilgisinden sonra açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayın sehven yaşandığını belirtti.

İlçe Milli Eğitim’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü münasebetiyle “Atatürk ve Uygarlık” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemiştir. Yarışma koşullarının okullarımıza tebliğ edildiği yazışmadaki ‘ifade hatası’ henüz kamuoyuna yansımadan düzeltilmiş, yazışmalar güncellenmiş ve sorumlular uyarılmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

Yazım hatasının ‘sehven’ yapılmış olduğu anlaşılır durumda olmasına ve düzeltilmesine rağmen kamuoyunda maksatlı bir algı oluşturulmak istendiğine büyük bir üzüntüyle şahit olmaktayız. Oluşan hassasiyet nedeniyle aziz milletimizden özür diliyor, aramızdan ayrılışının 81. Yıl Dönümünde Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”