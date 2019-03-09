10 kilometrelik yol için 1 milyar lira harcadılar

Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 km'lik Ordu Çevre Yolu, 1 milyar liralık maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri oldu.

İKİNCİ ETABI BAŞLAYACAK

Söz konusu yolda, 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin altından 3 bin 300 metre, hemen yanındaki 300 metre yüksekliğindeki Öceli Tepesi'nin altından 2 bin 30 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 5 bin 330 metre uzunluğunda iki tünel bulunuyor. Ayrıca yolun olası heyelanlardan etkilenmemesi için 75 km uzunluğunda fore kazıklar çakıldı. Yol, Ordu şehir içi geçişinde araç yoğunluğunu yarı yarıya düşürdü.

AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler, Çevre Yolu'nun Ordu'nun 4. aort damarı olduğunu söyledi. Güler, “Türk mühendisleri burada tabiatla tatlı bir mücadeleye girdiler. Bu ortak güzel ilişkiden harika bir çevre yolu çıktı. Bu 8 yıllık bir çalışmaydı. Bu yatırımlarla Ordulu hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Şimdilik ilk etabı 1 milyar liraya mal olan, ikinci etabını da yeni dönemde başlatacağımız bu yatırım Ordululara ve Karadenizli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Attığımız bir imza ile başlayıp, bir eserle sonuçlanan, hayatımızı rahatlatan bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Metin AKYÜREK (İHA)