10 yaşında doğa aşığı bir kaşif

Bir çoğumuzun daha önce görmediği, adını bile duymadığı yada görüp hiç önemsemediği, dokunmaya bile cesaret edemeyeceği bir çok bitki ve hayvanı kayda alan Kanur, doğa bilgisi ve doğaya karşı şefkati ile de takdir topluyor. Örneğin bir sülüğü çektiği videosunu ‘sıcakta çok kalınca ölüyor’ diyerek kısa kesen Kanur, oluklu kertenkeleyi tanıtırken de yılanla karıştırılan ve zararlı olduğu düşünülerek öldürülen bu hayvanın öldürülmemesi gereken faydalı bir hayvan olduğunu anlatıyor.

Oluklu kertenkeleleri, avuva böceklerini, su mercimeklerini, sülükleri, alakargaları, yılanları ve daha bir çok şeyi tanıtan Mehmet Kanur bir Ekşi Sözlük yazarlarının kendisini keşfi üzerine kısa sürede internette gündem oldu. Keşiften önce birkaç yüz takipçisi olan Kanur bir anda binlerce takipçisi olan bir fenomene dönüştü.

İzleyen herkesin takdirini toplayan minik kaşif takipçi sayısındaki artışa da yayınladığı bir videoyla teşekkür etti.