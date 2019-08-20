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10 yaşında doğa aşığı bir kaşif

Mehmet Kanur henüz 10 yaşında doğa aşığı bir çocuk. Onu yaşıtlarından farklı kılan da bu doğa sevgisi ve merakı. Yaklaşık bir yıl önce bir video paylaşım sitesinde açtığı hesapla yaşadığı çevrede bulduğu bitkileri ve hayvanları çocuk saflığıyla kayda alıyor Mehmet Kanur.

13:17 -
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10 yaşında doğa aşığı bir kaşif

Bir çoğumuzun daha önce görmediği, adını bile duymadığı yada görüp hiç önemsemediği, dokunmaya bile cesaret edemeyeceği bir çok bitki ve hayvanı kayda alan Kanur, doğa bilgisi ve doğaya karşı şefkati ile de takdir topluyor. Örneğin bir sülüğü çektiği videosunu ‘sıcakta çok kalınca ölüyor’ diyerek kısa kesen Kanur, oluklu kertenkeleyi tanıtırken de yılanla karıştırılan ve zararlı olduğu düşünülerek öldürülen bu hayvanın öldürülmemesi gereken faydalı bir hayvan olduğunu anlatıyor.

Oluklu kertenkeleleri, avuva böceklerini, su mercimeklerini, sülükleri, alakargaları, yılanları ve daha bir çok şeyi tanıtan Mehmet Kanur bir Ekşi Sözlük yazarlarının kendisini keşfi üzerine kısa sürede internette gündem oldu. Keşiften önce birkaç yüz takipçisi olan Kanur bir anda  binlerce takipçisi olan bir fenomene dönüştü.
İzleyen herkesin takdirini toplayan minik kaşif takipçi sayısındaki artışa da yayınladığı bir videoyla teşekkür etti.

Son güncelleme: android-time 13:23 20.08.2019
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