10 yıldır asfalt dökülmeyen sokakta yaşayanların çilesi bitmiyor

Son 56 yılın en şiddetli yağışını yaşayan Adana’da hayat normale dönerken Sarıçam ilçesinde yaşanan rezalet gözler önüne serildi.
İlçeye bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde 286 Sokak’ta oturanların 10 yıldır süren asfalt mücadelesi bitmek bilmedi. Sokak sakinleri yağmurlu günlerde çamur deryasına dönen yolda çocuklarını sırtında taşıyarak okula götürüyor.
Yalçın-Kezban Yılmaz çifti de o ailelerden biri… Ayakları çamur içinde kalan Yalçın Yılmaz, 10 yıldır yolun asfaltlanmadığını yağışlı havalarda büyük çile çektiklerini söyledi. (İHA)