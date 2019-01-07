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100 muvazzaf asker için yakalama kararı | Son dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

android-time 07:44
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100 muvazzaf asker için yakalama kararı | Son dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma  kapsamında, ankesörlü telefonlardan  periyodik ve ardışık olarak arandıkları  tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere  ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA

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Son güncelleme: android-time 07:4607.01.2019
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