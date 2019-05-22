100 yaşındaki Nazire Nine’den ‘Her şey güzel olacak’ yorumu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel 100 yaşındaki Nazire Baş’ı 5000 Evler Mahallesinde ikamet ettiği evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Karabük'te 1919 doğumlu Nazire Baş’ı evinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve ekibi “Devlet için de bir şey söyle” deyince, 100 yaşındaki Baş, “Allah her şey güzel olacak diyene versin. İmamoğlu’na bakıyorum, seviyorum” dedi.

Vali Gürel, beklemediği bu çıkış karşısında, gülümseyerek “Onu söyleme. Orayı geçelim” dedi.

Durumu toparlamaya çalışan Vali’nin ekibi Baş’a, “Devletimiz içinde bir şey söyle. Dua ediyor musun teyzecim vatana” diye sordu. Baş, “Devletimiz olmasa biz olurmuyuz? Allah devletimize de çok versin. Hayırlısını versin. Hergün dua ediyorum. Hepimize” dedi.

Vali Gürel, Nazire nineye yaşamını sağlıklı geçirmesi için temennide bulunarak “Bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.