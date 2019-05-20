‘100 yıldır aynı gemideyiz’ sloganı sosyal medyada büyük ilgi gördü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin reklam ajansı Çok Net Medya'nın Bandırma Vapuru'na atıfta bulunarak kullandığı ‘100 Yıldır Aynı Gemideyiz’ sloganı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı. CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı için hazırladığı film ve ‘100 yıldır aynı gemideyiz’ sloganı sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki toplumu birleştirici mesajlarına ajansın bu filmde de devam ettiği görüldü. ‘100 Yıldır Aynı Gemideyiz’ sloganı twitter'da TT listesinde uzun süre kaldı.