1000 ASDEP personeli alımı için ilan bu hafta yayınlanacak

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören program ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 1000 personel alınacak.

ASDEP PERSONEL ALIMI İLANI BU HAFTA YAYINLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; personel alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek haftaya da başvuruları almaya başlayacaklarını duyurdu.