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1000 misli tutan bahis kuponunu iade etti

Yine dürüstlük kazandı. Sokaklardan plastik kasa toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 56 yaşındaki Cumhur Koşan, kendisine yanlışlıkla verilen tutmuş bahis kuponunu iade etti.

10:07 -
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan, geçimini sokaklarda plastik kasa toplayarak sağlayan Cumhur Koşan, 7 Kasım’da bir şans oyunu bayisinde 3 TL’lik futbol bahsi oynadı. Koşan, evine gittiğinde, cebinde bir başka bahis kuponu olduğunu daha fark etti. 1.65 oranlı bir basketbol maçına 1000 lira yatırılmış kuponu kontrol eden Cumhur Koşan, maçın tuttuğunu ve kuponun 1650 TL kazandığını öğrendi.

‘GÖNLÜM RAZI GELMEZ’ DEDİ

İki çocuk babası 56 yaşındaki Cumhur Koşan, “Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez”  diyerek, bayiye kuponu iade etti.

ARADAKİ FARKI HEDİYE ETTİ

Bayinin sahibi Caner Cansızoğlu, “Cumhur Bey buraya gelene kadar kasadaki açığı fark edemedim. Ancak o bana gelip durumu anlatıp kuponu verdikten sonra baktım ki 1000 TL’lik açığım var. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Cansızoğlu, 650 liralık farkı Koşan’a hediye etti.

Mobilya işçiliği yaparken, üç yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem nedeniyle sol gözünü kaybeden iki çocuk babası Cumhur Koşan’ın iki farklı bankaya kredi borcu olduğu öğrenildi. (DHA)

basketbol Çocuk Futbol izmir
Son güncelleme: 10:35 13.11.2019
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