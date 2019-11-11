1000 polisle şafak operasyonu

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler bulunduğu öğrenildi. (AA)