100’üncü yılda duygulandıran video

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ, özel bir video hazırladı. Videoda, körfezde ulaşımı sağlayan vapurları kullan kaptanların diyaloglarına yer verildi. Videoda , `1881 Atatürk´ isimli gemiyi kullanan kadın kaptanın “1881 Atatürk tam yol ileri” sözleri, izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Videonun sonunda ise Atatürk´ün sesiyle “Ne Mutlu Türk´üm diyene” sözlerine yer verildi.

İZMİR, (DHA)