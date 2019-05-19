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100’üncü yılda duygulandıran video

İzmir Büyükşehir Belediyesi´ni körfez ulaşımını sağlayan İZDENİZ şirketi, 19 Mayıs´ın 100´üncü yıl dönümü nedeniyle bir video hazırladı. Vapurları kullanan kaptanların konuşmalarına yer verilen video, '1881 Atatürk´ isimli gemiyi kullanan kadın kaptanın "1881 Atatürk tam yol ileri" sözleri, izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

14:01 -
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100’üncü yılda duygulandıran video

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ, özel bir video hazırladı. Videoda, körfezde ulaşımı sağlayan vapurları kullan kaptanların diyaloglarına yer verildi. Videoda , `1881 Atatürk´ isimli gemiyi kullanan kadın kaptanın “1881 Atatürk tam yol ileri” sözleri, izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Videonun sonunda ise Atatürk´ün sesiyle “Ne Mutlu Türk´üm diyene” sözlerine yer verildi.

 

İZMİR, (DHA)

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 14:10 19.05.2019
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