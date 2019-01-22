10’u tutuklandı, 12’si ise itirafçı oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kripto yapılanmasına yönelik 10 gün önce Bursa merkezli 18 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 14’ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 1’i kadın, 2 kişi gözaltına alındı.
Mahrem imamlarca büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen 22 şüphelinin evlerinde de arama yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
FETÖ/PDY’nin ‘askeri mahrem’ yapılanmasına mensup 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 12’si ise itirafçı oldukları gerekçesiyle etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA
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