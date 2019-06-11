11 Haziran Hadi ipucu sorusu: Süper Güçlerimiz Var şarkısı hangi müzik grubunundur?

Müzik Gecesi bugün 20:30’da! İpucu ise 2001 sonlarına doğru kurulan Türk alternatif rock müziğin öncülerinden bir grup. Geçtiğimiz günlerde “Süper Güçlerimiz Var” isimli şarkı ile gündeme gelen müzik grubu hangisidir?

11 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Manga

Manga, Türk rock grubu. Genellikle Alternatif Rock, Nu-Metal tarzında müzik yapmaktadırlar.

2001 sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikâyesi Yağmur Sarıgül “Yamyam” (Gitar)'ün barlarda “cover” parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Yamyam öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şekerusta (Bass gitar)'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgür Can Öney (Davul), Efe Yılmaz (Turntable) ve Ferman Akgül (Vokal)'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olarak ise yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları “nu metal” ve “hardcore” akımını benimsemişlerdi.

Albüm maceraları ise Eylül 2001’de Ferman'ın “Sing Your Song” yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar (Bass gitar) gruba dahil oldu ve Manga şu andaki yapısına kavuştu. Böylelikle beş ayrı karakteri, beş ayrı müzik zevkini ve beş ayrı duruşu sergileyen grup Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu