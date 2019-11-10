11 Kasım 2019 okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir. Bu yıl da Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.