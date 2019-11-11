11 Kasım Dünya Bekarlar Günü nedir?

Kara Cuma ile ülkemizi iyice etkisi altına alan Dünya Bekarlar Günü de bir nevi kitleleri tüketmeye yönlendiren bir gün. Ancak bu günü bu sefer ne ABD ne de Avrupa icat etti. Bu kez icadın sahibi Çin! 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü’nde bekarlar hedef alınıyor, birçok indirim yapılıyor böyle şirketler milyon dolarlık karlar ediniyor.

BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

Alibaba’ya göre Çinli tüketiciler 11 Kasım 2017’de internet alışverişine 25,3 milyar dolar harcadı.

ABD’li tüketiciler ise Kara Cuma’da 5 milyar, Siber Pazartesi’nde ise 6,6 milyar dolar harcadılar.

Amerikalılar, geçen yıl Şükran Günü ve Siber Pazartesi’ne kadar olan beş günlük sürede internet üzerinden ve normal alışverişlerde 19,6 milyar dolar harcadı.

Alışveriş çılgınlığı son birkaç yıldır Türkiye’yi de etkisi altına almış durumda.