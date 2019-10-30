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11 kişiyi öldürmekten yargılanan zanlı 25 yıl sığınakta gizlenmiş

Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın 55 sanığından biri olan Medeni Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta gizlendiği belirlendi. Komşu köylerden irtibat kurduğu kişiler sayesinde güvenlik güçlerinin geldiğinden haberdar olan zanlının, bu sayede 6 kez kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

16:47 -
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11 kişiyi öldürmekten yargılanan zanlı 25 yıl sığınakta gizlenmiş

Alınan bilgiye göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994’te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın’ın yakalanması için çalışma yürüttü.

Sanığın saklandığı mağaralardan biri. Foto: AA

Ekipler, hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Kan Gütme Saikiyle Öldürme” suçundan verilen 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın’ın saklandığı adresi tespit etti.

Sanığın saklanmak için yaptığı sığınaklar da bulundu. Foto: AA

Sabah saatlerinde Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın’ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi.

Sanık su ihtiyacını doğal kuyulardan sağlamış. Foto: DHA

Jandarma ekiplerini sürekli gözetleyerek geldiklerinde atla kaçan, komşu köylerden irtibat kurduğu kişilerden güvenlik güçlerinin geldiğinden haberdar olan zanlının, bu sayede 6 kez kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu belirlendi.

Jandarmanın geldiğini haber alan sanık kırsal alanda gizlenmiş. Foto: AA

Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

Son güncelleme: 16:49 30.10.2019
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