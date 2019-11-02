11 milyon fidan dikme kampanyası! Geleceğe Nefes Kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları başladı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası yoğun ilgi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir. Şimdiye kadar ondokuz ilde başvurular yüzde yüze ulaştı. Hedeflenen sayıya ulaşılan illerde şu an Geleceğe Nefes Kampanyasına başvurular alınmıyor.

Saat 14.00 itibari ile sahiplenilen fidan sayısı 9 milyon 055 bin 142 oldu. Hedeflenen rakam ise 11 milyon 47 bin 430. Ayrıca site üzerinden fidan bağışı da yapılabiliyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLA

AYNI GÜN AYNI SAATTE 11 MİLYON FİDAN

Türkiye’de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kadar 7 den 77’ye toplumun bütün kesiminden katılacak vatandaşlar, ülke genelini adeta yeşile boyayacak.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”