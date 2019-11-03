11 milyon fidan kampanyasında son 1 milyon! Geleceğe Nefes kampanyası başvuru ekranı…

Geleceğe Nefes Kampanyası ile birlikte 11 Kasım saat 11.11’de 81 bir ilde 11 milyon fidan dikilecek. 2023 noktada 3 saat içinde gerçekleşecek olan Geleceğe Nefes Kampayasında başvurular 11 Kasım’a kadar sürecek fakat katılım bu hızla giderse iki üç günde içinde hedeflenen fidan sayısına ulaşılabilir. 3 Kasım saat 15.00 itibari ile sahiplenilen fidan sayısı 10 milyon 18 bin 30 oldu. Hedeflenen rakam ise 11 milyon 47 bin 430. Ayrıca site üzerinden fidan bağışı da yapılabiliyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLA

AYNI GÜN AYNI SAATTE 11 MİLYON FİDAN

Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kadar 7 den 77'ye toplumun bütün kesiminden katılacak vatandaşlar, ülke genelini adeta yeşile boyayacak.