112 ihbarlarının yüzde 95’i asılsız

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen asılsız çağrılar sağlık görevlilerini zor durumda bırakıyor.

Gelen çağrıların yüzde 95'i ise asılsız çağrılardan oluşuyor.

Sağlık görevlileri kurdukları stantla 112'nin önemi, yapılan asılsız çağrılar ve zor durumda olan hastaların asılsız çağrılarla önüne geçildiği konularında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttılar.

Vali Cüneyt Epcim Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı bilgilendirme standını ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı. (İHA)