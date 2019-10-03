12 bin TL’lik borcu yüzünden cezaevine giren çiftçiden yardım mektubu!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yağışlardan dolayı 200 dekar pancarını sökemeyen Ali İhsan Yılmaz, şeker fabrikasının da alımı durdurmasıyla mağdur olmuştu. Fabrikanın almadığı pancarlar yüzünden 200 bin lira zarar eden çiftçi cezaevine girdi.

Yılmaz, yaklaşık bir yıl önce gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat zamanı yağış başlaması dolayısıyla söküm yapamadığını ve durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini söylemişti. Yılmaz, şeker fabrikasından gelen mühendislerin rapor tuttuklarını ifade ederek, “Mühendisler raporu tarla çamur diye değil de, ‘pancar kökleri havuç kadar' diye tutmuşlar. Bizim bundan da haberimiz olmadı. Raporu çamur diye tutmuş olsalardı bize ek süre vermeleri gerekiyordu” dedi.

Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine “çamur olmasından dolayı iş makinelerinin tarlaya giremediğini” anlatan Yılmaz, “yetkililer 14 Aralık'a kadar söküm yapmamızı istediler ama bunu yapmanın imkanı yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, cezaevinden gönderdiği mektupta yardım talebini şu sözlerle dile getirdi;

“Yozgat Yerköy Küçüknefes Köyü'nden Ali İhsan YILMAZ şu an Yozgat E Tipi Açık Cezaevi'nde yatmaktayım. Deniz Bank'tan iki eşit taksitle ödemeli olarak çekmiş olduğum hayvancılık kredisinin ikinci taksidini yatıramadığımdan dolayı yapılandırma yaptım.

Günü geldiğinde 3.500 TL'ye yakın bir bölümün yatırdım. Tekrar yapılandırdım ama ödeyemedim. Ödeyememe sebebim 1 yıl önce 210 dönüm şeker pancarımı özelleştirmeden dolayı alan şirketin söküm avansının tam olarak verilmediğinden ve çabucak bir şekilde yağışlardan dolayı sökemedim. Fabrika şeker pancarımın tarlada olduğunu bildiği halde, (sözleşmeli olarak ekişmiş olduğu halde) alımları tek taraflı olarak kapatmasından dolayı alım yapmadı. Bu yüzden 400 bin lira civarı beni zarara soktu. Şu an 130 dönüm civarı şeker pancarımın hasadı geldi ama ben cezaevindeyim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”