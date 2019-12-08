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12 gündür haber alınamayan Buse Arslan’dan iyi haber geldi!

İzmir'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Arslan (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. Buse Arslan'ın ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik ev kiralayarak orada kaldığını söylediği ileri sürüldü. 

21:02 -
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12 gündür haber alınamayan Buse Arslan’dan iyi haber geldi!

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin kızı Buse Arslan, 27 Kasım tarihinde Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Arslan çifti polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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KARŞIYAKA’DA BULUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan Buse Arslan bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu.

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Polis merkezine götürülen Arslan’ın, ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde günübirlik evlerden tuttuğu ve burada kaldığını söylediği ileri sürüldü. Polisin durumu bildirmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı. DHA

Antalya Haber izmir Polis son dakika
Son güncelleme: 21:04 08.12.2019
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