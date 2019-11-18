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12 vekile ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

15:52 -
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12 vekile ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

Buldan ve Temelli’nin de aralarında bulunduğu Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

“HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan.”

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan’ın 2, Sait Dede’nin ise 13 dosyası bulunuyor. (AA)

Ağrı ANAYASA Ayşe Acar Başaran Batman Berdan Öztürk Bursa CHP Diyarbakır Gaziantep HDP Mahmut TOĞRUL Meclis Pervin Buldan Şırnak TBMM Van
Son güncelleme: 15:57 18.11.2019
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