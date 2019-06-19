12 yaşındaki çocuk cam silerken dördüncü kattan düştü

Alınan bilgiye göre; olay Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak’ta meydana geldi. Odasındaki camı silmeye çalışan 12 yaşındaki Mahmud Dabbe biranda 4.kattan 1. katın üzerindeki demirler ardından yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu şüpheli gören emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İHA

İstanbul Seçim Sonuçları ->