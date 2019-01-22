22 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusu: Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül kimdi? Hadi ipucu sorusu cevabı…

Hadi ipucu sorusunu araştıran oyuncular, soruda verilen oyuncunun adını araştırıyor. Hadi ipucu sorusu belirlendi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından 22 Ocak 12:30 ipucu sorusu, “Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hatırlarsınız, bu oyuncumuz aynı zamanda 2014 yılında Kenan Doğulu'yla hayatını birleştirmişti.” şeklinde paylaşıldı. İpucu sorusunun yanıtının merak edenler haberimizden öğrenebilirler. Peki Famagül’ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül karakterini kim canlandırdı?

FATMAGÜL’Ü KİM CANLANDIRDI?

YANIT: Beren Saat



BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KONUSU

Ellerinden kayıp giden hayatlarını, başkalarının çizdiği yolda sürüklemek zorunda kalan iki gencin hikayesi..

Fatmagül bir sahil kasabasında, fazla saf ağabeyi Rahmi ve onunla mecburen evlenmek zorunda kalan yengesi Mukaddes'le birlikte yaşıyor…